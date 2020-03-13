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Чехия полностью закрывает границы - и на въезд и на выезд

13.03.2020 15:31 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чехия ужесточает карантинные меры и с 16 марта полностью закрывает свои границы. Такое решение приняло правительство страны, сообщает Seznamzpravy.cz.


Фото: Анастасия Ситько, для рубрики «Фотоотдых»

С 16 марта Чехия запрещает въезд на свою территорию всем иностранцам, за исключением тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное пребывание в стране. Кроме того, всем жителям страны запрещается покидать ее.

Самолеты смогут приземлиться в Чехии только если все пассажиры на борту — чехи (или проживающие в стране иностранцы). Возвращающиеся из стран с высоким риском инфицирования будут обязаны сообщить об этом своему лечащему врачу и уйти на двухнедельный домашний карантин. Игнорирование данной обязанности приравнивается к уголовному преступлению.

«Это очень жесткая мера. Но мы должны действовать решительно, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни», — заявил глава чешского МВД Ян Гамачек.

Выезд из страны будет запрещен как чешским гражданам, так и иностранцам с долгосрочными визами, ВНЖ и ПМЖ. Направление поездки не играет роли — запрет вводится непосредственно на выезд из Чехии. Исключение сделано, например, для водителей фур, автобусов, машинистов или медиков.

Жителям приграничных районов, работающих в соседних странах (например, в Германии или Австрии), разрешат ежедневно выезжать из страны, но не дальше 50 км от чешской границы и только при наличии подтверждения от работодателя.

Режим ЧС

Накануне в Чехии, напомним, на 30 дней был введен режим ЧС из-за угрозы распространения коронавируса. Запрещены массовые мероприятия с количеством участников более 30 человек, кроме собраний и заседаний государственных органов, судов и похорон.

Кроме того, Чехия приостановила прием заявлений на получение виз, сообщается на сайте посольства Чехии в Москве.

Как Брест — Прага">сообщили TUT.BY в справочной службе Брестского отделения Белорусской железной дороги, с 14 марта закрывается продажа билетов на поезд Брест — Прага и Прага — Брест. Когда возобновится железнодорожное сообщение из Бреста в Прагу, пока не известно.

В Чехии выявили 117 случаев заболевания COVID-19.

 
Теги: Брест
 
 
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С 16 марта Чехия запрещает въезд на свою территорию всем иностранцам, за исключением тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное пребывание в стране....
 
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