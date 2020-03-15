Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат

Источник материала: Tut.by

Результаты теста президента США Дональда Трампа на наличие у него нового коронавируса оказались отрицательными, глава вашингтонской администрации здоров. Это следует из сообщения его лечащего врача Шона Конли, которое распространила в субботу пресс-служба Белого дома.



Фото: Flickr / The White House

«Вчера вечером после содержательной беседы с президентом относительно тестирования на [предмет наличия вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 он решил сдать [анализы]. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный», — говорится в тексте.

«Через неделю после ужина с бразильской делегацией в [поместье] Мар-а-Лаго [в штате Флорида] у президента по-прежнему нет симптомов [заболевания]», — подчеркнул Конли.

Ранее стало известно, что у главы пресс-службы президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена, который входил в состав делегации, вернувшейся в ночь на среду из Майами, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. Сообщалось также, что в поездке он находился рядом с президентом и непосредственно контактировал с ним. Кроме того, в субботу чиновник разместил на своей странице в Instagram фотографию, на которой он изображен рядом с Трампом и вице-президентом США Майклом Пенсом. Чиновник был помещен на карантин, а Болсонару, которому 21 марта исполнится 65 лет, и члены его делегации, в том числе министры обороны, госбезопасности и энергетики, сдали анализы на коронавирус. Бразильский президент в пятницу на своей странице в Facebook написал, что коронавируса по результатам анализа у него не выявлено.