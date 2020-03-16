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Китай показал худшие экономические показатели за 30 лет
16.03.2020 08:20 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Падение промышленного производства в Китае в первые два месяца этого года оказалось самым серьезным за последние 30 лет, сообщает агентство
Из них следует, что в январе-феврале промпроизводство упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре 2019 года, когда в стране еще не было выявлено большее число заболевших коронавирусом, этот показатель рос на 6,9%.
Как указывает
Экспорт из КНР снизился в январе-феврале на 17,2%.
Несмотря на заявления китайских властей о преодолении в стране пика коронавируса аналитики, на которых ссылается
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По данным Reuters, падение промпроизводства было большим нежели ожидали аналитики.
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