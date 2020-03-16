ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китай показал худшие экономические показатели за 30 лет

16.03.2020 08:20 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Падение промышленного производства в Китае в первые два месяца этого года оказалось самым серьезным за последние 30 лет, сообщает агентство Reuters исходя из статистических данных, опубликованных властями КНР.


Фото: Reuters

Из них следует, что в январе-феврале промпроизводство упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре 2019 года, когда в стране еще не было выявлено большее число заболевших коронавирусом, этот показатель рос на 6,9%.

Как указывает Reuters, снижение статистических показателей оказалось больше ожидаемого. Наибольшие проблемы были выявлены в частности в сфере торговли (падение на 20,5%), инвестиции в основной капитал (-24,5%).

Экспорт из КНР снизился в январе-феврале на 17,2%.

Несмотря на заявления китайских властей о преодолении в стране пика коронавируса аналитики, на которых ссылается Reuters, указывают, что для возвращения к нормальной ситуации экономике КНР потребуется еще несколько месяцев. Тем более, что распространение инфекции по всему миру может привести к глобальной рецессии, что негативно скажется на спросе на китайские товары. Однако в самом Китае утверждают, что эффект от коронавируса будет краткосрочным, а решительные меры властей позволят быстро восстановить ситуацию в стране.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Reuters, падение промпроизводства было большим нежели ожидали аналитики.
 
Новости дня
Новости в мире
 
«Меры военного времени». В Британии планируют изолировать стариков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

15.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
16.03.2020
Слуцк Город

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика