В эквадорском аэропорту полосу заставили машинами, чтобы самолеты из Европы не могли сесть

Источник материала: Tut.by

В эквадорском городе Гуаякиль полиция заблокировала взлетно-посадочную полосу в аэропорту, чтобы не дать приземлиться самолетам из Европы. Это было сделано по решению мэра, которое уже осудили власти страны. Тем не менее, мэр города уверена, что поступила правильно. Заблокированную полосу в аэропорту сняли на видео.