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В эквадорском аэропорту полосу заставили машинами, чтобы самолеты из Европы не могли сесть

20.03.2020 11:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эквадорском городе Гуаякиль полиция заблокировала взлетно-посадочную полосу в аэропорту, чтобы не дать приземлиться самолетам из Европы. Это было сделано по решению мэра, которое уже осудили власти страны. Тем не менее, мэр города уверена, что поступила правильно. Заблокированную полосу в аэропорту сняли на видео.

 
 
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