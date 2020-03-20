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В эквадорском аэропорту полосу заставили машинами, чтобы самолеты из Европы не могли сесть
20.03.2020 11:49 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эквадорском городе Гуаякиль полиция заблокировала взлетно-посадочную полосу в аэропорту, чтобы не дать приземлиться самолетам из Европы. Это было сделано по решению мэра, которое уже осудили власти страны. Тем не менее, мэр города уверена, что поступила правильно. Заблокированную полосу в аэропорту сняли на видео.
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Мэр города заявила, что сделала бы это еще раз.
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