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В Индии казнены четверо мужчин, изнасиловавших девушку в автобусе

21.03.2020 08:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Дели состоялась казнь четверых мужчин, в 2012 году изнасиловавших и жестоко избивших в автобусе молодую девушку.


Осужденные не признали своей вины и до последнего момента пытались добиться отмены казни. Фото: Delhi Police

Акшай Такур, Винай Шарма, Паван Гупта и Мукеш Сингх были признаны виновными и приговорены к смерти в 2013 году. Насильники были повешены в столичной тюрьме Тихар. Это первая казнь в Индии с 2015 года.

Индийскую студентку-медика изнасиловали шестеро мужчин в едущем автобусе. Она скончалась через несколько дней от полученных травм. Это преступление вызвало огромное возмущение по всей Индии и инициировало принятие новых законов в отношении насильников.

По индийскому закону, имя девушки было сохранено в секрете. В прессе ее прозвали Нирбхайей, что в переводе означает «бесстрашная».

Полиция арестовала всех шестерых подозреваемых. Одного из них, Рама Сингха, обнаружили мертвым в тюрьме в марте 2013 года. Он, предположительно, покончил с собой.

Другому арестованному на момент совершения преступления было 17 лет. Он провел три года (максимальный срок для несовершеннолетних в Индии) в исправительном учреждении и вышел на свободу в 2015 году.

Все осужденные обращались с ходатайством в Верховный суд Индии о замене казни пожизненным сроком, но их прошение было отклонено. Последнее ходатайство также было отклонено за несколько часов до казни.

Через несколько минут после исполнения приговора мать жертвы заявила: «Я обняла фотографию дочери и сказала ей, что справедливость наконец-то восторжествовала».

Отец убитой девушки сказал, что его доверие к судебной системе было восстановлено.

Для поддержания порядка тюрьму, где состоялась казнь, охраняли усиленные наряды гражданской и военной полиции.

У здания тюрьмы собрались люди с плакатами. Они начали громко ликовать после того, как стало известно, что казнь состоялась. Некоторые из них кричали «Смерть насильникам!»

Премьер-министр страны Нарендра Моди написал в «Твиттере», что справедливость восторжествовала, добавив, что в Индии особое внимание должно уделяться эмансипации женщин.

Что случилось с девушкой?

Девушка и ее парень 16 декабря 2012 года сходили в кино и возвращались домой в автобусе в районе Мунирка индийской столицы, чтобы направиться в район Дварка на юго-западе.

На них набросились после того, как молодой человек сделал замечание компании мужчин, насмехавшихся над его подругой.

По данным полиции, девушку насиловали почти час. Ее, как и ее молодого человека избили железными прутьями, после чего на ходу вышвырнули из автобуса на дорогу.

Она умерла в больнице в Сингапуре, где врачи боролись за ее жизнь. Ее тело было кремировано в Дели.

 
 
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В Дели состоялась казнь четверых мужчин, в 2012 году изнасиловавших и жестоко избивших в автобусе молодую девушку.
 
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