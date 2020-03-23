|
Как полиция в Испании и Индии поддерживает людей в условиях пандемии
23.03.2020 13:42 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На испанском острове Мальорка полицейские, патрулирующие улицы во время карантина, решили приободрить местных жителей и устроили для них небольшой концерт с песнями под гитару. А в индийском штате Керала офицеры полиции и вовсе придумали танец, который показывает, как правильно мыть руки. Видео активно набирают просмотры в соцсетях: посмотрите, как полицейские из разных стран остаются позитивными в условиях пандемии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А что вы думаете о таких действиях полиции?
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)