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Капитализация Apple вновь превысила $1 трлн

26.03.2020 16:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Поводом для восстановления котировок яблочного производителя стал общий оптимизм на мировых рынках. Инвесторы покупали бумаги, ожидая, что конгресс одобрит пакет помощи экономике США. Росту акций также способствовала фиксация прибыли после сильного падения на рынках. Добавим,  эксперты по-прежнему считают, что цифры по продажам яблочной продукции  поможет нарастить первое поколение iPhone с поддержкой 5G. Ожидается, что устройства выйдут на рынок в конце 2020 года. Отметим, среди американских компаний, капитализация которых когда-либо поднималась выше  триллиона долларов, помимо Apple Microsoft, Alphabet и Amazon.
 
 
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Поводом для восстановления котировок яблочного производителя стал общий оптимизм на мировых рынках. Инвесторы покупали бумаги, ожидая, что конгресс одобрит пакет...
 
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