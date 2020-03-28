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В Англии на северо-западе страны горели вересковые пустоши

28.03.2020 12:51 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На северо-западе Англии горели вересковые пустоши. Местных жителей призывали не открывать окна и двери, чтобы густой дым не проник в дома. Высота языков пламени достигала 6 метров. В операции по ликвидации природного пожара принимали участие свыше 40 спасателей. По словам специалистов, причиной возгорания стал поджог. Злоумышленников ищут полицейские. 
 
 
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На северо-западе Англии горели вересковые пустоши. Местных жителей призывали не открывать окна и двери, чтобы густой дым не проник в дома. Высота языков пламени...
 
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