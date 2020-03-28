|
В Англии на северо-западе страны горели вересковые пустоши
28.03.2020 12:51 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНа северо-западе Англии горели вересковые пустоши. Местных жителей призывали не открывать окна и двери, чтобы густой дым не проник в дома. Высота языков пламени достигала 6 метров. В операции по ликвидации природного пожара принимали участие свыше 40 спасателей. По словам специалистов, причиной возгорания стал поджог. Злоумышленников ищут полицейские.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На северо-западе Англии горели вересковые пустоши. Местных жителей призывали не открывать окна и двери, чтобы густой дым не проник в дома. Высота языков пламени...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)