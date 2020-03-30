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На станции "Восток" в Антарктиде зафиксировали самую низкую температуру с марта 1982 года - минус 75,3

30.03.2020 22:08 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На российской станции "Восток" в Антарктиде ученые зафиксировали самую низкую температуру с марта 1982 года - минус 75, 3 градуса! Как отметили исследователи, экстрахолод не собирается отступать. К слову, район станции "Восток" отличается очень низкими температурами в течение всего года. На метеостанции была зарегистрирована самая низкая температура на планете в 20-м веке: минус 89 с лишним градусов.
 
 
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На российской станции "Восток" в Антарктиде ученые зафиксировали самую низкую температуру с марта 1982 года - минус 75, 3 градуса! Как отметили исследователи,...
 
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