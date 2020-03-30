Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На станции "Восток" в Антарктиде зафиксировали самую низкую температуру с марта 1982 года - минус 75,3 На российской станции "Восток" в Антарктиде ученые зафиксировали самую низкую температуру с марта 1982 года - минус 75, 3 градуса! Как отметили исследователи,...

На российской станции "Восток" в Антарктиде ученые зафиксировали самую низкую температуру с марта 1982 года - минус 75, 3 градуса! Как отметили исследователи, экстрахолод не собирается отступать. К слову, район станции "Восток" отличается очень низкими температурами в течение всего года. На метеостанции была зарегистрирована самая низкая температура на планете в 20-м веке: минус 89 с лишним градусов.