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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кексы в виде туалетной бумаги создают в одной из пекарен Дортмунда Туалетная бумага в кондитерской. Владелец одной из пекарен Дортмунда создает кексы в виде этого средства гигиены. По его словам, несколько "бумажных рулонов" из...

Туалетная бумага в кондитерской. Владелец одной из пекарен Дортмунда создает кексы в виде этого средства гигиены. По его словам, несколько "бумажных рулонов" из сдобного теста он сначала испек ради шутки, покрыв белой сахарной помадкой классические мраморные кексы. Посетителям понравилось. И сейчас в день пекарня производит порядка 800 таких кондитерских изделий.