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Кексы в виде туалетной бумаги создают в одной из пекарен Дортмунда

02.04.2020 10:14 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Туалетная бумага в кондитерской. Владелец одной из пекарен Дортмунда создает кексы в виде этого средства гигиены. По его словам, несколько "бумажных рулонов" из сдобного теста он сначала испек ради шутки, покрыв белой сахарной помадкой классические мраморные кексы. Посетителям понравилось. И сейчас в день пекарня производит порядка 800 таких кондитерских изделий. 
 
 
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Туалетная бумага в кондитерской. Владелец одной из пекарен Дортмунда создает кексы в виде этого средства гигиены. По его словам, несколько "бумажных рулонов" из...
 
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