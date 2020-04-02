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Кексы в виде туалетной бумаги создают в одной из пекарен Дортмунда
02.04.2020 10:14 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTТуалетная бумага в кондитерской. Владелец одной из пекарен Дортмунда создает кексы в виде этого средства гигиены. По его словам, несколько "бумажных рулонов" из сдобного теста он сначала испек ради шутки, покрыв белой сахарной помадкой классические мраморные кексы. Посетителям понравилось. И сейчас в день пекарня производит порядка 800 таких кондитерских изделий.
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Туалетная бумага в кондитерской. Владелец одной из пекарен Дортмунда создает кексы в виде этого средства гигиены. По его словам, несколько "бумажных рулонов" из...
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