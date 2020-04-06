|
В японских школах начался учебный год
06.04.2020 17:58 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Японии сегодня стартовал новый учебный год. Он делится на три семестра, между которыми есть небольшие каникулы - зимой, весной и летом. Обучение в школе длится от 9 до 12 лет. По известным причинам, и ребята, и преподаватели пришли на уроки в защитных масках. Но для получения знаний это не помеха.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Японии сегодня стартовал новый учебный год. Он делится на три семестра, между которыми есть небольшие каникулы - зимой, весной и летом. Обучение в школе длится от 9...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)