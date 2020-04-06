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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В японских школах начался учебный год В Японии сегодня стартовал новый учебный год. Он делится на три семестра, между которыми есть небольшие каникулы - зимой, весной и летом. Обучение в школе длится от 9...

В Японии сегодня стартовал новый учебный год. Он делится на три семестра, между которыми есть небольшие каникулы - зимой, весной и летом. Обучение в школе длится от 9 до 12 лет. По известным причинам, и ребята, и преподаватели пришли на уроки в защитных масках. Но для получения знаний это не помеха.