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Полиция обнаружила тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

07.04.2020 09:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тело пропавшей Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, внучки Роберта Кеннеди, политического деятеля и брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено полицией в понедельник у берегов Чесапикского залива. Как сообщил телеканал CBS, поиски тела ее восьмилетнего сына Гидеона продолжаются.

По данным газеты The Washington Post, полиция штата Мэриленд 2 апреля получила информацию о двух людях, чье каноэ попало в шторм в водах залива. По мнению супруга Мейв Кеннеди, она и Гидеон сели в каноэ для того, чтобы достать мяч, который укатился в воду во время игры во дворе их дома на берегу водоема. Однако ветром судно вынесло в открытый залив далеко от берега, из-за чего они не смогли вернуться обратно.

В субботу газета USA Today сообщила, что операция по поиску пропавших прекратилась и они признаны погибшими. Перевернутое каноэ, на котором пропавшие плавали в Чесапикском заливе, было обнаружено 3 апреля вечером в нескольких километрах от того места, где его видели в последний раз.

 
 
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Перевернутое каноэ, на котором пропавшие плавали в Чесапикском заливе, было обнаружено 3 апреля вечером в нескольких километрах от того места, где его видели в...
 
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