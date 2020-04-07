|
Полиция обнаружила тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
07.04.2020 09:14 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Тело пропавшей Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, внучки Роберта Кеннеди, политического деятеля и брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено полицией в понедельник у берегов Чесапикского залива. Как сообщил телеканал
По данным газеты
В субботу газета
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перевернутое каноэ, на котором пропавшие плавали в Чесапикском заливе, было обнаружено 3 апреля вечером в нескольких километрах от того места, где его видели в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)