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Пути решения нефтяного вопроса

08.04.2020 09:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Организация стран - экспортеров нефти ОПЕК рассматривает радикальный вариант сокращения добычи нефти,  передает агентство Bloomberg   со ссылкой на материалы организации. Якобы ОПЕК подготовила к предстоящей 9 апреля встрече сторон альянса несколько вариантов нового соглашения. Согласно одному из них,  добычу до конца года сократят на 10 миллионов баррелей в сутки. Другой вариант и вовсе предусматривает отказ от сокращения добычи группой производителей. Напомним, после того,  как в марте участники альянса ОПЕК+, а именно, Москва и Эр-Рияд не смогли договориться об условиях продления соглашения, цены на нефть резко упали.
 
 
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Организация стран - экспортеров нефти ОПЕК рассматривает радикальный вариант сокращения добычи нефти,  передает агентство Bloomberg   со ссылкой на материалы...
 
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