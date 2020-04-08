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Пути решения нефтяного вопроса
08.04.2020 09:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОрганизация стран - экспортеров нефти ОПЕК рассматривает радикальный вариант сокращения добычи нефти, передает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы организации. Якобы ОПЕК подготовила к предстоящей 9 апреля встрече сторон альянса несколько вариантов нового соглашения. Согласно одному из них, добычу до конца года сократят на 10 миллионов баррелей в сутки. Другой вариант и вовсе предусматривает отказ от сокращения добычи группой производителей. Напомним, после того, как в марте участники альянса ОПЕК+, а именно, Москва и Эр-Рияд не смогли договориться об условиях продления соглашения, цены на нефть резко упали.
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Организация стран - экспортеров нефти ОПЕК рассматривает радикальный вариант сокращения добычи нефти, передает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы...
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