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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пути решения нефтяного вопроса Организация стран - экспортеров нефти ОПЕК рассматривает радикальный вариант сокращения добычи нефти, передает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы...

Организация стран - экспортеров нефти ОПЕК рассматривает радикальный вариант сокращения добычи нефти, передает агентство Bloomberg со ссылкой на материалы организации. Якобы ОПЕК подготовила к предстоящей 9 апреля встрече сторон альянса несколько вариантов нового соглашения. Согласно одному из них, добычу до конца года сократят на 10 миллионов баррелей в сутки. Другой вариант и вовсе предусматривает отказ от сокращения добычи группой производителей. Напомним, после того, как в марте участники альянса ОПЕК+, а именно, Москва и Эр-Рияд не смогли договориться об условиях продления соглашения, цены на нефть резко упали.