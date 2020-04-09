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Из-за снижения объемов перелетов без работы могут остаться 25 млн человек
09.04.2020 15:54 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTАвиаиндустрия переживает кризис. По информации Международной ассоциации воздушного транспорта, около 25 миллионов человек могут потерять работу. Уже сейчас в мире 2,7 миллиона сотрудников авиалиний остались без заработка. Ряд компаний вынужден экстренно закрывать свои подразделения и сокращать авиапарки. Некоторые авиаперевозчики приостанавливают полеты до середины мая. Снижение объемов перелетов произошло из-за пандемии. Во многих государствах действуют пакеты экстренной помощи для стабилизации финансового состояния.
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Авиаиндустрия переживает кризис. По информации Международной ассоциации воздушного транспорта, около 25 миллионов человек могут потерять работу. Уже сейчас в мире...
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