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В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

09.04.2020 17:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сообщается, что взрыв произошел в помещении бойлерной. Возникшее возгорание было потушено. Взрывом выбиты стёкла и повреждены внутренние перегородки.

В результате инцидента пострадала одна женщина. 

фото: ТАСС

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Сообщается, что взрыв произошел в помещении бойлерной. Возникшее возгорание было потушено. Взрывом выбиты стёкла и повреждены внутренние перегородки. В...
 
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