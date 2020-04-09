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В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв
09.04.2020 17:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСообщается, что взрыв произошел в помещении бойлерной. Возникшее возгорание было потушено. Взрывом выбиты стёкла и повреждены внутренние перегородки.
В результате инцидента пострадала одна женщина.
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Сообщается, что взрыв произошел в помещении бойлерной. Возникшее возгорание было потушено. Взрывом выбиты стёкла и повреждены внутренние перегородки. В...
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