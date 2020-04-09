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ОПЕК анонсировал крупное снижение добычи нефти

09.04.2020 20:06 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня крупнейшие мировые производители нефти договорились об условиях сокращения добычи черного золота. Саудовская Аравия заявляет о готовности сократить ее на 4 миллиона баррелей, а Россия - на 2 миллиона.
Экстренная встреча представителей стран - участниц ОПЕК+ проходила в режиме видеосвязи. Колебания на мировом нефтяном рынке начались в марте. Тогда участники заседания ОПЕК+ не смогли придти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

 
 
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Сегодня крупнейшие мировые производители нефти договорились об условиях сокращения добычи черного золота. Саудовская Аравия заявляет о готовности сократить ее...
 
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