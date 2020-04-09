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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ОПЕК анонсировал крупное снижение добычи нефти Сегодня крупнейшие мировые производители нефти договорились об условиях сокращения добычи черного золота. Саудовская Аравия заявляет о готовности сократить ее...

Сегодня крупнейшие мировые производители нефти договорились об условиях сокращения добычи черного золота. Саудовская Аравия заявляет о готовности сократить ее на 4 миллиона баррелей, а Россия - на 2 миллиона.Экстренная встреча представителей стран - участниц ОПЕК+ проходила в режиме видеосвязи. Колебания на мировом нефтяном рынке начались в марте. Тогда участники заседания ОПЕК+ не смогли придти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.