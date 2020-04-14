Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стадион английского "Тоттенхэма" станет большой лабораторией В офисах стадиона будет проводиться тестирование на COVID-19. Это поможет улучшить диагностику и выявить как можно больше больных и носителей вируса. Также на...

В офисах стадиона будет проводиться тестирование на COVID-19. Это поможет улучшить диагностику и выявить как можно больше больных и носителей вируса. Также на стадионе разместятся амбулаторные врачебные кабинеты.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите