В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты

Источник материала: Tut.by

Россия проводит испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата. Об этом сообщается на сайте Космического командования ВВС США.

Как указано в заявлении, оружие может уничтожать спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты 160−2000 км). Космическое командование отмечает, испытание ракеты последовало после маневров российских спутников, обозначенных как «Космос-2542» и «Космос-2543», о которых США сообщали в феврале. Тогда американская сторона утверждала, что они находятся в опасной близости от спутника США USA-245, который также известен под названием KH-11 и входит в разведывательную группу Keyhole/Chrystal, чьи спутники могут наблюдать за всей поверхностью Земли.

«Испытание Россией DA-ASAT (противоспутниковых ракет прямого перехвата, direct-ascent anti-satellite weapon) показывает еще один пример того, что угрозы для космических систем США и [их] союзников реальны, серьезны и возрастают», — заявил глава Космического командования ВВС Джон Реймонд.

Он добавил, что эти испытания «свидетельствуют о лицемерных высказываниях России в защиту предложений по контролю над вооружениями в космосе, направленных на ограничение возможностей США». При этом сама Москва, указывает Реймонд, не намерена сворачивать свои программы по созданию противокосмического оружия. «Космос имеет решающее значение для всех народов и нашего образа жизни. Спрос на космические системы сохраняется и в кризисное время, когда глобальная логистика, транспорт и связь играют ключевую роль в борьбе с пандемией COVID-19», — подчеркнул Реймонд.

В феврале прошлого года, главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявлял, что Россия выпустила спутник, который выследил американский космический аппарат, задействованный в разведке. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа говорил тогда РБК, что никакой российской агрессии в космосе нет, а заявления со стороны США необходимы для того, чтобы выделялось больше средств на их космические и военные программы.