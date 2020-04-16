ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты

16.04.2020 07:02 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Россия проводит испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата. Об этом сообщается на сайте Космического командования ВВС США.

Как указано в заявлении, оружие может уничтожать спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты 160−2000 км). Космическое командование отмечает, испытание ракеты последовало после маневров российских спутников, обозначенных как «Космос-2542» и «Космос-2543», о которых США сообщали в феврале. Тогда американская сторона утверждала, что они находятся в опасной близости от спутника США USA-245, который также известен под названием KH-11 и входит в разведывательную группу Keyhole/Chrystal, чьи спутники могут наблюдать за всей поверхностью Земли.

«Испытание Россией DA-ASAT (противоспутниковых ракет прямого перехвата, direct-ascent anti-satellite weapon) показывает еще один пример того, что угрозы для космических систем США и [их] союзников реальны, серьезны и возрастают», — заявил глава Космического командования ВВС Джон Реймонд.

Он добавил, что эти испытания «свидетельствуют о лицемерных высказываниях России в защиту предложений по контролю над вооружениями в космосе, направленных на ограничение возможностей США». При этом сама Москва, указывает Реймонд, не намерена сворачивать свои программы по созданию противокосмического оружия. «Космос имеет решающее значение для всех народов и нашего образа жизни. Спрос на космические системы сохраняется и в кризисное время, когда глобальная логистика, транспорт и связь играют ключевую роль в борьбе с пандемией COVID-19», — подчеркнул Реймонд.

В феврале прошлого года, главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявлял, что Россия выпустила спутник, который выследил американский космический аппарат, задействованный в разведке. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа говорил тогда РБК, что никакой российской агрессии в космосе нет, а заявления со стороны США необходимы для того, чтобы выделялось больше средств на их космические и военные программы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там указали, что российское оружие может уничтожить спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите. Испытания ракеты последовали за опасным сближением...
 
Новости дня
Новости в мире
 
СК России показал полное видео авиакатастрофы SSJ-100 в аэропорту Шереметьево
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика