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Взрыв на фабрике туалетной бумаги в США
16.04.2020 17:28 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЭти кадры пришли из американского штата Мэн. Взрыв произошел на целлюлозно-бумажной фабрике, где производят и туалетную бумагу. Взорвался варочный котел. Повреждены автомобили и строения вокруг предприятия. Люди чудом не пострадали. Столб черного дыма был виден за много километров.
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Эти кадры пришли из американского штата Мэн. Взрыв произошел на целлюлозно-бумажной фабрике, где производят и туалетную бумагу. Взорвался варочный котел....
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