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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Взрыв на фабрике туалетной бумаги в США Эти кадры пришли из американского штата Мэн. Взрыв произошел на целлюлозно-бумажной фабрике, где производят и туалетную бумагу. Взорвался варочный котел....

Эти кадры пришли из американского штата Мэн. Взрыв произошел на целлюлозно-бумажной фабрике, где производят и туалетную бумагу. Взорвался варочный котел. Повреждены автомобили и строения вокруг предприятия. Люди чудом не пострадали. Столб черного дыма был виден за много километров.