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Трамп представил план выхода США из карантина

17.04.2020 08:50 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Вашингтоне тем временем представили план постепенного снятия карантинных ограничений в стране! Администрация президента готова опубликовать новые рекомендации на федеральном уровне, которые позволят губернаторам предпринять поэтапные меры по открытию штатов.

Дональд Трамп, президент США: "Длительная блокировка в сочетании с вынужденной экономической депрессией может нанести огромный и широкий ущерб здоровью населения. Это включает резкий рост злоупотребления наркотиками, злоупотребления алкоголем, самоубийств, болезней сердца и многих других аспектов физического и психического благополучия. Более того, многие пациенты не обращаются за другой необходимой медицинской помощью, создавая совершенно новые опасности для общественного здравоохранения. Поэтому моя администрация издает новые федеральные руководящие принципы, которые позволят открыть нашу страну!".

Данный план, по словам Трампа, позволит и далее защищать пожилых граждан и уязвимые группы населения. Напомним, на данный момент в США более 650 тысяч заболевших COVID-19.

 
 
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В Вашингтоне тем временем представили план постепенного снятия карантинных ограничений в стране! Администрация президента готова опубликовать новые...
 
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