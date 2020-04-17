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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трамп представил план выхода США из карантина В Вашингтоне тем временем представили план постепенного снятия карантинных ограничений в стране! Администрация президента готова опубликовать новые...

В Вашингтоне тем временем представили план постепенногоАдминистрация президента готова опубликовать новые рекомендации на федеральном уровне, которые позволят губернаторам предпринять поэтапные меры по открытию штатов.Данный план, по словам Трампа, позволит и далее защищать пожилых граждан и уязвимые группы населения. Напомним, на данный момент в США более 650 тысяч заболевших COVID-19.