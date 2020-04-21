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США изучают разведданные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына. Он не появляется на публике с 11 апреля

21.04.2020 07:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына после перенесенной им хирургической операции. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации.


Фото: kcna.kp

Как поясняет телекомпания, Ким Чен Ын 15 апреля впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на торжественной церемонии с участием представителей руководства страны по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Согласно публикации, данное обстоятельство породило спекуляции по поводу самочувствия лидера КНДР. Американское разведывательное сообщество ведет мониторинг сведений, согласно которым здоровью Ким Чен Ына может угрожать серьезная опасность после оперативного вмешательства врачей, пишет CNN со ссылкой на свой источник. Источник не раскрывает другие подробности.

Телекомпания обратилась за комментариями в ЦРУ, Госдепартамент и Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома, а также к властям Южной Кореи. CNN пока не уточняет итоги своего запроса.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 16 апреля опубликовало сообщение, согласно которому Ким Чен Ын впервые за многие годы не присутствовал в Кымсусанском дворце Солнца на церемонии по случаю 108-летия со дня рождения Ким Ир Сена. ЦТАК не назвало причину отсутствия лидера КНДР на торжественном мероприятии, которое он в предыдущие годы неизменно посещал, чтобы почтить память своего деда.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, лидер КНДР не принял участия в ежегодной сессии Верховного народного собрания, которая состоялась в Пхеньяне в минувшее воскресенье для обсуждения ряда законопроектов и принятия бюджета страны на 2020 год. ЦТАК не опубликовало также сообщение о проведенных в КНДР 14 апреля запусках противокорабельных крылатых ракет типа «воздух — поверхность», из чего наблюдатели сделали вывод, что лидер республики не присутствовал на данных испытаниях.

 
 
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Американское разведывательное сообщество ведет мониторинг сведений, согласно которым здоровью Ким Чен Ына может угрожать серьезная опасность после оперативного...
 
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