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Мумбаи в этом году посетило рекордное количество фламинго

21.04.2020 16:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Природа берет свое. На опустевших улицах Кейптауна запечатлели группу пингвинов. Пернатые сбежали из реабилитационного центра морских птиц и вальяжно прогуливались по городу. Пингвины не любят, когда человек подходит к ним слишком близко, поэтому локдаун для них - отличный шанс насладиться свободой.

А индийский Мумбаи в этом году посетило рекордное количество фламинго. Птиц больше 100 тысяч. Ранее каждый сезон в этот мегаполис прилетало до 40 тысяч особей.

 
 
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Природа берет свое. На опустевших улицах Кейптауна запечатлели группу пингвинов. Пернатые сбежали из реабилитационного центра морских птиц и вальяжно...
 
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