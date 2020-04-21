|
Мумбаи в этом году посетило рекордное количество фламинго
21.04.2020 16:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПрирода берет свое. На опустевших улицах Кейптауна запечатлели группу пингвинов. Пернатые сбежали из реабилитационного центра морских птиц и вальяжно прогуливались по городу. Пингвины не любят, когда человек подходит к ним слишком близко, поэтому локдаун для них - отличный шанс насладиться свободой.
А индийский Мумбаи в этом году посетило рекордное количество фламинго. Птиц больше 100 тысяч. Ранее каждый сезон в этот мегаполис прилетало до 40 тысяч особей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Природа берет свое. На опустевших улицах Кейптауна запечатлели группу пингвинов. Пернатые сбежали из реабилитационного центра морских птиц и вальяжно...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)