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Прогноз Трампа: в течение месяца цены вырастут как минимум до 25 долларов за баррель.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рекордные нефтяные колебания вызвали немедленную реакцию аналитиков, экономистов и политиков по всему миру Учитывая падение спроса на сырье в условиях пандемии и переизбыток предложения, глубокое падение стоимости нефти не удивило экспертов. Но вряд ли баррель, ушедший...

Учитывая падение спроса на сырье в условиях пандемии и переизбыток предложения, глубокое падение стоимости нефти не удивило экспертов. Но вряд ли баррель, ушедший в минус, вскоре повторится вновь.Укрепить нефть способно восстановление спроса. Его ожидают во втором полугодии со стороны стран, которые начали преодолевать пандемию. Но справедливые цены, говорят аналитики, это история лишь 2021 года.А от того, как долго будут действовать карантинные меры в мире, напрямую зависят темпы восстановления рынков. Цены на нефть восстановятся последними, так как ограничения на поездки очевидно снимут в последнюю очередь.Официальная Москва назвала обвал цен спекуляцией, которой не стоит придавать апокалиптическую окраску. Это торговый момент, заявил Дмитрий Песков, он связан с закрытием торгов по фьючерсам на май.