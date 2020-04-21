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Рекордные нефтяные колебания вызвали немедленную реакцию аналитиков, экономистов и политиков по всему миру
21.04.2020 22:20 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTУчитывая падение спроса на сырье в условиях пандемии и переизбыток предложения, глубокое падение стоимости нефти не удивило экспертов. Но вряд ли баррель, ушедший в минус, вскоре повторится вновь.
Мухаммад Сахими, университет Южной Калифорнии: "Маловероятно, что подобная ситуация повторится с июньскими и июльскими фьючерсами".
Укрепить нефть способно восстановление спроса. Его ожидают во втором полугодии со стороны стран, которые начали преодолевать пандемию. Но справедливые цены, говорят аналитики, это история лишь 2021 года.
Эмилио Хосе Апуд, компания Apud&Asociados: "Нормализация и справедливые цены и объемы - это история 2021 года".
А от того, как долго будут действовать карантинные меры в мире, напрямую зависят темпы восстановления рынков. Цены на нефть восстановятся последними, так как ограничения на поездки очевидно снимут в последнюю очередь.
Ван Клиф, экономист Abn Amro: "Цены на нефть будут восстанавливаться последними, так как ограничения на поездки будут сниматься последними".
Прогноз Трампа: в течение месяца цены вырастут как минимум до 25 долларов за баррель.
Дональд Трамп, Президент США: "Уверен, что в течение месяца или около того цена вырастет до $25-28 за баррель".
Официальная Москва назвала обвал цен спекуляцией, которой не стоит придавать апокалиптическую окраску. Это торговый момент, заявил Дмитрий Песков, он связан с закрытием торгов по фьючерсам на май.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России: "Это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май".
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Рекордные нефтяные колебания вызвали немедленную реакцию аналитиков, экономистов и политиков по всему миру
Учитывая падение спроса на сырье в условиях пандемии и переизбыток предложения, глубокое падение стоимости нефти не удивило экспертов. Но вряд ли баррель, ушедший...
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