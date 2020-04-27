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Мэр Киева Виталий Кличко уволил своего заместителя за драку с полицией

27.04.2020 13:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Владимира Слончака после драки с патрульным. Об этом Кличко заявил на онлайн-брифинге, сообщает «Украинская правда».


Владимир Слончак. Фото: пресс-служба Киевской городской госадминистрации

«Хочу сообщить, что я уволил замглавы КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером. Я не позволю дискредитировать городскую власть — в первую очередь тем, кто ее представляет. Я не раз говорил, что никого покрывать не буду. Владимир Слончак должен отвечать за свои поступки по закону как и каждый гражданин Украины», — заявил Кличко.

Инцидент, о котором говорит мэр Киева, произошел вечером 26 апреля на улице Льва Толстого в столице Украины.

Полиция остановила автомобиль Mercedes за то, что водитель забыл включить фары. Нарушительницей оказалась депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. Рядом с ней находился заместитель главы КГГА Владимир Слончак, который неадекватно себя вел во время общения с полицейскими.

Позже в сети появилось видео конфликта между заместителем главы КГГА Владимиром Слончаком и сотрудниками патрульной службы в Киеве. На них видно, что чиновник сначала начал спорить с правоохранителями по поводу оснований для его остановки, а потом набросился на одного из полицейских. В итоге патрульным пришлось одеть на Слончака наручники и доставить в участок.

В полиции Киева заявили, что Слончак имел явные признаки алкогольного опьянения, за совершенное ему грозит до 5 лет заключения.

Владимир Слончак был заместителем председателя КГГА Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях — от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета. Слончак также является председателем наблюдательного совета строительной холдинговой компании «Киевгорстрой».

 
 
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В полиции Киева заявили, что Слончак имел явные признаки алкогольного опьянения, за совершенное ему грозит до 5 лет заключения.
 
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