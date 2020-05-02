ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Волгограде завершена реставрация монумента "Родина-мать зовет!"

02.05.2020 22:10 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Восстанавливают памятные места в соседней России. В Волгограде завершена реставрация монумента "Родина-мать зовет!". Это была первая грандиозная реконструкция памятника с 1967 года. Рабочие восстановили 99 железных опор внутри сооружения, очистили монумент от загрязнений и трещин. 85-метровую статую планировали торжественно открыть в День Великой Победы, но из-за санитарных ограничений церемонию решили перенести. Тем не менее, самый высокий памятник в Европе можно будет посетить благодаря онлайн-турам. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восстанавливают памятные места в соседней России. В Волгограде завершена реставрация монумента "Родина-мать зовет!". Это была первая грандиозная реконструкция...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Греция откроет границы для туристов с 1 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика