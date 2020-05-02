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В Волгограде завершена реставрация монумента "Родина-мать зовет!"
02.05.2020 22:10 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВосстанавливают памятные места в соседней России. В Волгограде завершена реставрация монумента "Родина-мать зовет!". Это была первая грандиозная реконструкция памятника с 1967 года. Рабочие восстановили 99 железных опор внутри сооружения, очистили монумент от загрязнений и трещин. 85-метровую статую планировали торжественно открыть в День Великой Победы, но из-за санитарных ограничений церемонию решили перенести. Тем не менее, самый высокий памятник в Европе можно будет посетить благодаря онлайн-турам.
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Восстанавливают памятные места в соседней России. В Волгограде завершена реставрация монумента "Родина-мать зовет!". Это была первая грандиозная реконструкция...
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