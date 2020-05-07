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Растет количество жертв и пострадавших от масштабной утечки газа в Индии

07.05.2020 12:51 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Погибли не менее 10 человек, тысячи - госпитализированы. Люди теряли сознание от ядовитого газа прямо на улице. Кроме того, власти опасаются, что огромное количество граждан могло лишиться чувств, находясь дома. Известно также о гибели коров и другого скота. 

ЧП произошло на химическом заводе в городе Вишакхапатнам. Ближайшие жилые районы эвакуируют. Людям рекомендуют не покидать без надобности дома, а в случае чего дышать через фильтры из мокрой ткани. Пожарные распыляют на улицах водную взвесь, чтобы она собрала на себя частицы вредного вещества.

 
 
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Погибли не менее 10 человек, тысячи - госпитализированы. Люди теряли сознание от ядовитого газа прямо на улице. Кроме того, власти опасаются, что огромное количество...
 
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