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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Растет количество жертв и пострадавших от масштабной утечки газа в Индии Погибли не менее 10 человек, тысячи - госпитализированы. Люди теряли сознание от ядовитого газа прямо на улице. Кроме того, власти опасаются, что огромное количество...

Погибли не менее 10 человек, тысячи - госпитализированы. Люди теряли сознание от ядовитого газа прямо на улице. Кроме того, власти опасаются, что огромное количество граждан могло лишиться чувств, находясь дома. Известно также о гибели коров и другого скота.ЧП произошло на химическом заводе в городе Вишакхапатнам. Ближайшие жилые районы эвакуируют. Людям рекомендуют не покидать без надобности дома, а в случае чего дышать через фильтры из мокрой ткани. Пожарные распыляют на улицах водную взвесь, чтобы она собрала на себя частицы вредного вещества.