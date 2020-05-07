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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Руководство Disney уверено, что компания успешно восстановится Пандемия обошлась Disney почти в полтора миллиарда долларов. Чистая прибыль компании за первые три месяца упала на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого...

Пандемия обошлась Disney почти в полтора миллиарда долларов. Чистая прибыль компании за первые три месяцапо сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 495 миллионов. По словам экспертов, Disney несет убытки по всем направлениям: премьеры фильмов и запланированные фестивали отложены, а тематические парки и отели при них закрыты. При этом руководство Disney уверено, что компания переживет этот непростой период и впоследствии успешно восстановится.