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Руководство Disney уверено, что компания успешно восстановится
07.05.2020 18:56 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПандемия обошлась Disney почти в полтора миллиарда долларов. Чистая прибыль компании за первые три месяца
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Пандемия обошлась Disney почти в полтора миллиарда долларов. Чистая прибыль компании за первые три месяца упала на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого...
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