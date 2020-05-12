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Авиакомпания Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с 1 июля

12.05.2020 13:44 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В сообщении компании подчеркивается, что и экипаж самолета, и пассажиры будут обязаны носить медицинские маски на борту. Бортовое обслуживание будет ограничено раздачей снеков в индивидуальной упаковке, а также напитков. Все финансовые расчеты на борту самолета будут безналичными.

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В сообщении компании подчеркивается, что и экипаж самолета, и пассажиры будут обязаны носить медицинские маски на борту. Бортовое обслуживание будет ограничено...
 
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