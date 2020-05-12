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Авиакомпания Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с 1 июля
12.05.2020 13:44 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ сообщении компании подчеркивается, что и экипаж самолета, и пассажиры будут обязаны носить медицинские маски на борту. Бортовое обслуживание будет ограничено раздачей снеков в индивидуальной упаковке, а также напитков. Все финансовые расчеты на борту самолета будут безналичными.
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В сообщении компании подчеркивается, что и экипаж самолета, и пассажиры будут обязаны носить медицинские маски на борту. Бортовое обслуживание будет ограничено...
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