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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Число заявок на пособие по безработице в Великобритании возросло на 69% Управление национальной статистики Великобритании сообщает, что количество заявок на пособие по безработице в апреле выросло на 856 тыс. - до 2,1 млн. По информации...

Управление национальной статистики Великобритании сообщает, что количество заявок на пособие по безработице в апреле выросло на 856 тыс. - до 2,1 млн. По информации Reuters, число людей, претендующих на такие пособия в стране, достигло самого высокого уровня с 1996 года.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите