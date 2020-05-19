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Бангладеш и Индия завтра окажутся на пути суперциклона
19.05.2020 17:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTШторм получил название "Амфан". Он несет с собой разрушительные ветры и проливные дожди. Это второй суперциклон в Бенгальском заливе, первый бушевал в 1999 году. Тогда погибли почти 10 тысяч человек. Власти Бангладеш и Индии проводят операции по эвакуации населения, идет подготовка убежищ.
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Шторм получил название "Амфан". Он несет с собой разрушительные ветры и проливные дожди. Это второй суперциклон в Бенгальском заливе, первый бушевал в 1999 году. Тогда...
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