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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бангладеш и Индия завтра окажутся на пути суперциклона Шторм получил название "Амфан". Он несет с собой разрушительные ветры и проливные дожди. Это второй суперциклон в Бенгальском заливе, первый бушевал в 1999 году. Тогда...

Шторм получил название "Амфан". Он несет с собой разрушительные ветры и проливные дожди. Это второй суперциклон в Бенгальском заливе, первый бушевал в 1999 году. Тогда погибли почти 10 тысяч человек. Власти Бангладеш и Индии проводят операции по эвакуации населения, идет подготовка убежищ.