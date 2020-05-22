|
Правительство Эстонии разрешит проведение массовых мероприятий
22.05.2020 16:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОжидается, что с 1 июня при соблюдении правил социального дистанцирования будут разрешены киносеансы, концерты, ярмарки, фестивали и конференции. В помещениях в подобных мероприятиях смогут участвовать до 50 человек (максимальная заполняемость зала - 50%). На свежем воздухе максимально разрешенное количество участников - 100 человек.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ожидается, что с 1 июня при соблюдении правил социального дистанцирования будут разрешены киносеансы, концерты, ярмарки, фестивали и конференции. В помещениях в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)