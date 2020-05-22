Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство Эстонии разрешит проведение массовых мероприятий Ожидается, что с 1 июня при соблюдении правил социального дистанцирования будут разрешены киносеансы, концерты, ярмарки, фестивали и конференции. В помещениях в...

Ожидается, что с 1 июня при соблюдении правил социального дистанцирования будут разрешены киносеансы, концерты, ярмарки, фестивали и конференции. В помещениях в подобных мероприятиях смогут участвовать до 50 человек (максимальная заполняемость зала - 50%). На свежем воздухе максимально разрешенное количество участников - 100 человек.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите