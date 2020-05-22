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Правительство Эстонии разрешит проведение массовых мероприятий

22.05.2020 16:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ожидается, что с 1 июня при соблюдении правил социального дистанцирования будут разрешены киносеансы, концерты, ярмарки, фестивали и конференции. В помещениях в подобных мероприятиях смогут участвовать до 50 человек (максимальная заполняемость зала - 50%). На свежем воздухе максимально разрешенное количество участников - 100 человек.

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Ожидается, что с 1 июня при соблюдении правил социального дистанцирования будут разрешены киносеансы, концерты, ярмарки, фестивали и конференции. В помещениях в...
 
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