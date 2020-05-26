Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Популярные среди туристов страны открывают границы Сразу несколько популярных среди туристов стран обнародовали планы по открытию границ. Испания, Италия, Греция, Австрия, Великобритания, Португалия, Кипр и Тунис...

Сразу несколько популярных среди туристов стран обнародовали планы по открытию границ. Испания, Италия, Греция, Австрия, Великобритания, Португалия, Кипр и Тунис собираются в ближайшие несколько недель вновь разрешить иностранцам посещать их страны.Так, в начале июня Черногория откроется для путешественников из 9 стран: Хорватии, Словении, Австрии, Германии, Польши, Чехии, Венгрии, Албании и Греции.А в Тунисе с 4 июня заработают гостиницы. Главные условия: соблюдение критериев безопасности и заполняемость не больше 50 процентов.Восстанавливать туризм намерены и в Албании. С 1 июня страна откроет пляжи и сухопутные границы с соседними государствами, которые не входят в ЕС - Косово, Северной Македонией и Черногорией.А в Испании, где с 1 июля откроются границы для туристов, отменят обязательный двухнедельный карантин.