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Карантин в Венесуэле смягчат с 1 июня

27.05.2020 10:58 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

"Я осознаю, что необходимо смягчить ограничения в социальной и экономической жизни, но нужно сделать это организованно и безопасно. В понедельник, 1 июня, начнется этап ослабления карантина", - сказал президент Венесуэлы Николас Мадуро.
По состоянию на 26 мая в Венесуэле зафиксировано 1 211 случаев заражения COVID-19, 11 человек умерли.

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"Я осознаю, что необходимо смягчить ограничения в социальной и экономической жизни, но нужно сделать это организованно и безопасно. В понедельник, 1 июня, начнется...
 
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