Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карантин в Венесуэле смягчат с 1 июня "Я осознаю, что необходимо смягчить ограничения в социальной и экономической жизни, но нужно сделать это организованно и безопасно. В понедельник, 1 июня, начнется...

"Я осознаю, что необходимо смягчить ограничения в социальной и экономической жизни, но нужно сделать это организованно и безопасно. В понедельник, 1 июня, начнется этап ослабления карантина", - сказал президент Венесуэлы Николас Мадуро.По состоянию на 26 мая в Венесуэле зафиксировано 1 211 случаев заражения COVID-19, 11 человек умерли.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите