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Европейцы недовольны тем, как в ЕС боролись с эпидемией

27.05.2020 12:36 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Европейцы недовольны тем, как в Евросоюзе боролись с эпидемией. По заказу "Евроньюз" в Италии, Франции и Германии провели социологические опросы. Многие участники опроса полагают, что ЕС во время пандемии был не на высоте. 47 % французов и более 60 % итальянцев уверены, что нынешний кризис может усилить позиции евроскептиков. Свыше 70 % европейцев убеждены, что каждой стране пришлось бороться с COVID-19 самостоятельно, а Евросоюз при этом никак не помогал. Многие европейцы сейчас выражают обеспокоенность ситуацией, которая складывается на рынке труда.
 
 
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Европейцы недовольны тем, как в Евросоюзе боролись с эпидемией. По заказу "Евроньюз" в Италии, Франции и Германии провели социологические опросы. Многие участники...
 
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