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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Европейцы недовольны тем, как в ЕС боролись с эпидемией Европейцы недовольны тем, как в Евросоюзе боролись с эпидемией. По заказу "Евроньюз" в Италии, Франции и Германии провели социологические опросы. Многие участники...

Европейцы недовольны тем, как в Евросоюзе боролись с эпидемией. По заказу "Евроньюз" в Италии, Франции и Германии провели социологические опросы. Многие участники опроса полагают, что ЕС во время пандемии был не на высоте. 47 % французов и более 60 % итальянцев уверены, что нынешний кризис может усилить позиции евроскептиков. Свыше 70 % европейцев убеждены, что каждой стране пришлось бороться с COVID-19 самостоятельно, а Евросоюз при этом никак не помогал. Многие европейцы сейчас выражают обеспокоенность ситуацией, которая складывается на рынке труда.