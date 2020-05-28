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Власти Миннеаполиса запросили поддержку Нацгвардии из-за беспорядков

28.05.2020 15:52 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Без Национальной гвардии уже не обойтись. Власти американского города Миннеаполис  обратились за помощью из-за ситуации с протестами, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Он, напомним, скончался после жесткого обращения полиции. В ходе демонстрации полиция разгоняла людей слезоточивым газом и резиновыми пулями. Один человек погиб. В городе продолжаются мародерства и грабежи. Протестующие подожгли здание компании по продаже автомобильных комплектующих.

Обстановка в Миннеаполисе переросла в чрезвычайно опасную ситуацию. Протестующие бросают в полицейских камни и бутылки, разбивают стекла машин правоохранителей, грабят магазины.

 
 
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Без Национальной гвардии уже не обойтись. Власти американского города Миннеаполис  обратились за помощью из-за ситуации с протестами, вызванными смертью...
 
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