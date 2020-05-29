Дело «хакеров ГРУ»: власти Германии вызвали посла России и заявили о санкциях

Источник материала: Tut.by

В четверг, 28 мая, российского посла в Берлине вызвали в МИД Германии. На встрече послу было заявлено о введении санкций против лиц, которые, по данным немецкой стороны, ответственны за кибератаки на компьютерную систему бундестага. По данным немецкой прокуратуры, хакеры имели отношение к ГРУ.



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«Государственный секретарь федерального Министерства иностранных дел Мигель Бергер пригласил посла Российской Федерации г-на Сергея Нечаева в МИД для беседы. От имени федерального правительства он решительно осудил хакерскую атаку на бундестаг Германии», — говорится в сообщении , опубликованном на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

«Российский посол был проинформирован» об ордере на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, выданном генеральным прокурором Германии 5 мая 2020 года, а также о том, что правительство Германии использует «режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на бундестаг, в том числе против господина Бадина».

Министерство иностранных дел Германии уточнило, что г-н Бадин обвиняется «в причастности к хакерскому нападению на бундестаг в апреле / мае 2015 года в качестве члена (хакерской) группы APT28». «Есть достоверные свидетельства того, что он был сотрудником военной спецслужбы ГРУ на момент нападения», — заверило дипломатическое ведомство Германии.

РБК уточняет, что, по данным немецкой Генпрокуратуры, в ходе атаки скачали десятки тысяч электронных писем парламентариев. Ранее журнал Der Spiegel сообщал, что хакеры также получили доступ к компьютеру Ангелы Меркель и получили в том числе некоторые детали личной и деловой жизни канцлера.

В середине мая Меркель заявила о наличии «веских доказательств» причастности России к «возмутительной кибератаке».

«Коммерсант» пишет, что 6 мая в ответ на просьбу прокомментировать информацию о расследовании в отношении Дмитрия Бадина пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Мне (…) в данном случае нечего комментировать. (…) Я не знаю, о каких хакерах идет речь и почему этот хакер обязательно должен быть связан с ГРУ».