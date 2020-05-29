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Преодолеть экономический кризис

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мир несет самые большие потери со времен Великой депрессии В ООН на конференции высокого уровня озвучили тревожные данные. Миллионы жителей планеты будут без работы, дети будут недоедать и лишатся возможности учиться и...

В ООН на конференции высокого уровня озвучили тревожные данные. Миллионы жителей планеты будут без работы, дети будут недоедать и лишатся возможности учиться и получать медпомощь, миллионы умрут от болезней и голода. В результате пандемии и карантинных мер без работы и средств к существованию уже остались свыше полутора миллиардов человек, а мировая экономика потеряла 8 с половиной триллионов долларов. И это самые большие потери со времен Великой депрессии.По мнению ООН, на сегодня главная задача - предотвратить появление "карантинного поколения". Эксперты призывают не допустить нищеты и помочь развивающимся странам с минимальными потерями выйти из экономического кризиса. Как подсчитали в Еврокомиссии, экономике ЕС требуется 720 миллиардов евро в этом году, чтобы избежать волны банкротств. Брюссель видит спасение в запуске специального инструмента поддержки кредитоспособности.