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Трамп в разгар беспорядков в Вашингтоне укрылся в подземном бункере
01.06.2020 06:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона во время беспорядков у Белого дома в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщила в воскресенье газета
По словам ее источников, данное решение было принято в ночь на субботу в разгар протестов. На этом настояли сотрудники секретной службы США. По сведениям телеканала
Издание отмечает, что некоторым сотрудникам разрешили не приходить на работу в Белый дом из-за угрозы возобновления беспорядков.
Как отмечает The New York Times, согласно существующим правилам, американский лидер спускается в данный бункер в тех случаях, когда Белой дом «под угрозой». В данном убежище, в частности, в свете терактов 11 сентября 2001 года укрылся Дик Чейни, который в то время являлся вице-президентом США. 43-й президент Соединенных Штатов Джордж Буш — младший также спускался в бункер, когда поступила информация об угоне террористами самолета. Позже выяснилось, что тревога была ложной.
В последние несколько дней перед Белым домом проходили акции протеста, которые сопровождались стычками с полицией. Демонстранты бросали в стражей порядка пластиковые бутылки, петарды.
Манифестации и массовые беспорядки имели место в ряде американских штатов после размещения в интернете видеозаписи
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Как отмечает The New York Times, согласно существующим правилам, американский лидер спускается в данный бункер в тех случаях, когда Белой дом «под угрозой».
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