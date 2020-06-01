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Трамп в разгар беспорядков в Вашингтоне укрылся в подземном бункере

01.06.2020 06:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона во время беспорядков у Белого дома в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.


Фото: Reuters

По словам ее источников, данное решение было принято в ночь на субботу в разгар протестов. На этом настояли сотрудники секретной службы США. По сведениям телеканала CNN, Трамп провел в убежище немногим меньше часа. Пока не уточняется, находились ли там также члены его семьи.

Издание отмечает, что некоторым сотрудникам разрешили не приходить на работу в Белый дом из-за угрозы возобновления беспорядков.

Как отмечает The New York Times, согласно существующим правилам, американский лидер спускается в данный бункер в тех случаях, когда Белой дом «под угрозой». В данном убежище, в частности, в свете терактов 11 сентября 2001 года укрылся Дик Чейни, который в то время являлся вице-президентом США. 43-й президент Соединенных Штатов Джордж Буш — младший также спускался в бункер, когда поступила информация об угоне террористами самолета. Позже выяснилось, что тревога была ложной.

В последние несколько дней перед Белым домом проходили акции протеста, которые сопровождались стычками с полицией. Демонстранты бросали в стражей порядка пластиковые бутылки, петарды.

Манифестации и массовые беспорядки имели место в ряде американских штатов после размещения в интернете видеозаписи задержания 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на темнокожего гражданина наручники и повалили его на дорогу. Один из стражей порядка надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать. Вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

 
 
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Как отмечает The New York Times, согласно существующим правилам, американский лидер спускается в данный бункер в тех случаях, когда Белой дом «под угрозой».
 
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