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На подавление беспорядков в США брошены силы Нацгвардии. В 140 городах введен комендантский час

01.06.2020 21:54 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Предупреждением и противодействием дестабилизации ситуации внутри своих стран сегодня озадачены все ведущие державы мира. Только за последние несколько лет количество противоборствующих сторон - будь то Америка-Китай, Европа-Британия, Россия-Украина, а также число "цветных революций" и информационных атак только нарастает. На этом фоне стабильность внутри государства становится одним из главных показателей действующей власти.
Вот и в Америке в канун выборов вновь разыграли "черную карту". Соединенные Штаты охвачены беспорядками - без преувеличения, от южной до северной границы - от восточного до западного побережья. Происходящее уже больше напоминает гражданскую войну. Армия временами ведет огонь на поражение, города охвачены не то грабежами и погромами, не то "партизанщиной". Расовый бум охватил и европейские страны. Кто и что стоит за потрясениями в Штатах - рассказывает Олег Романов.

Последний раз Вашингтон видел подобное более 200 лет тому назад, а Белый дом вообще не видел никогда

Последний раз Вашингтон видел подобное более 200 лет тому назад, а Белый дом вообще не видел никогда, поскольку его выстроили заново - как раз после сожжения англичанами в 1812-м. Дым пожаров застилает людям глаза, треск отдельных выстрелов сливается в залпы, над полем битвы стоны боли мешаются с воплями атакующих и отступающих. Где-то в паре сотен метров отсюда президент с женой и сыном, в окружении охраны, торопливо спускается в бункер и задраивает за собой бронированные двери: Белый дом ожидает штурма и невозможно предсказать, чем этот штурм закончится? В нескольких кварталах отсюда уже разграблены и горят три особняка: у службы безопасности есть все основания ждать бунтовщиков в резиденции. Репортаж от ограды здания, где обычно вершится большая планетарная политика, похож на окопную хронику.

Минувшей ночью в стране арестовано более 4 тысяч бунтовщиков, а комендантский час введен в 140 городах страны

В крупные населенные пункты введены части Нацгвардии пока общим числом 5 тысяч человек, но власти готовятся откомандировать больше, много больше. В отличие от полиции, гвардейцы экипированы бронежилетами и вооружены крупнокалиберным штурмовым оружием, которое без раздумий пускают в ход. Но от этого уже мало толку: по стране сожжены или разграблены, а часто разграблены и сожжены сотни магазинов и автомобилей. 
В калифорнийском городе Ла Меса бунтующим этого показалось мало - здесь покусились на святая святых - на банки. Захвачены отделения Chase и Union Bank, по мародерам вела прицельный огонь полиция:
Остров Манхэттен, святая-святых города Желтого Дьявола, также находится по ночам в полной власти мародеров. Во всякой городской герилье трудно отличить бандитизм от идейного насилия, их не особенно различают и сами городские партизаны. 

На подавление беспорядков в США брошены силы Нацгвардии. В 140 городах введен комендантский час


Сообщения, из которых состоят новостные ленты, выглядят как сводки с полей гражданской войны

В Нэшвилле свергнут с постамента памятник; в Луисвилле завязалась перестрелка гвардейцев с толпой - погиб один человек, двое тяжело ранены, еще пятерым хватило перевязки прямо на месте сражения. В Чикаго за последние дни погибли 16 человек, власти затрудняются точно ответить - это воюют бандиты или законопослушные граждане начинают давать отпор бунтовщикам? Последнее тоже вполне возможно, ведь президент-то разрешил:

Дональд Трамп, президент США: "Ну, честно! Не мной сказано: если кого-то грабят, надо стрелять и убивать! Вы поглядите, что происходило вчера и позавчера - это творилось всюду! И оно во всех смыслах правильно: если мы видим грабежи, то в грабителей стреляют и иногда их убивают. Но это, конечно, плохо и мы бы этого не хотели!"
В столице тоже ввели комендантский час, это было сделано еще до столкновений под стенами Белого дома, но от них не спасло. Как не спасло от грабежей десятки и даже сотни магазинов, магазинчиков и лавок. Столичный мэр в бессильном отчаянии взывает к президенту.

Мюриэль Баузер, мэр г. Вашингтона: "Это безумие - крушить чужую собственность, нападать на полицию, провоцировать применение насилия! Мы не можем позволить уничтожить город. Я думаю, президент должен искать пути к национальному примирению, но ни в коем случае не провоцировать насилие!"

Сам Трамп видит в происходящем заговор против себя

Большая часть бойцов, что дают сражения полиции и Нацгвардии, состоит в активистах движения "Антифа" - у них конфискуют зажигательные смеси, их зовут анархистами и террористами, они представляют собою сетевую структуру, охватившую Штаты от побережья до побережья. У них есть деньги, у них в достатке сорви голов, они пользуются массовой поддержкой молодежи и вообще горожан.

Расовый бунт в США перекинулся на другие страны

Грядущая ночь тоже вряд ли обойдется без пожаров, облаков слезоточивого газа и стрельбы на поражение. В городах Нацгвардия по вечерам выстраивает задержанных вдоль улиц десятками и сотнями. Но в стране 40 миллионов безработных, сотни тысяч голодных, многие из которых доведены до крайности: если все пойдет, как сейчас, в городах вереницы арестантов будут свиваться вокруг домов во многие кольца. А тем временем от Европы до Канады выходят на улицы люди, готовые поддержать американских бунтовщиков. 

 
 
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Предупреждением и противодействием дестабилизации ситуации внутри своих стран сегодня озадачены все ведущие державы мира. Только за последние несколько лет...
 
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