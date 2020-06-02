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Трамп назвал внутренним терроризмом беспорядки в США

02.06.2020 06:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Охватившие США беспорядки — это акты внутреннего терроризма, заявил президент страны Дональд Трамп, выступая с обращением к согражданам в связи с массовыми акциями протеста из-за смерти задержанного полицией афроамериканца. Видеозапись опубликована в Twitter Белого дома, пишет РБК.


Фото: Reuters

Трамп рассказал, что в Вашингтоне протестующие захватили полицейский участок и подожгли церковь, а Мемориал Линкольна и Мемориал Второй мировой войны подверглись вандализму. Также были убиты несколько человек.

«Это не акты мирного протеста, это акты внутреннего терроризма. Уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови — это преступление против человечности и против Бога», — сказал президент.

Массовые беспорядки в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) в результате действий полиции при его задержании. Один из полицейских надавил ему коленом на шею, несмотря на слова задержанного о том, что ему сложно дышать. После этого Флойд скончался.

Протесты сопровождаются погромами и грабежами. За время беспорядков погибли несколько человек, включая сотрудника американской ФСО, получившего огнестрельные ранения. Комендантский час из-за протестов ввели около 40 городов, в том числе Вашингтон, также в стране мобилизировали несколько тысяч бойцов Национальной гвардии.

 
 
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«Это не акты мирного протеста, это акты внутреннего терроризма. Уничтожение невинных жизней и пролитие невинной крови - это преступление против человечности и...
 
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