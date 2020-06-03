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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Служба безопасности Украины ликвидировала масштабное производство контрабандных сигарет 1,5 миллиона пачек сигарет и почти 15 тонн табака. Служба безопасности Украины в четырех областях ликвидировала масштабное производство контрабандных сигарет....

1,5 миллиона пачек сигарет и почти 15 тонн табака. Служба безопасности Украины в четырех областях ликвидировала масштабное производство контрабандных сигарет. Табак участники криминальной группировки выращивали на заброшенной ферме в Херсонской области, затем сырье переправляли в другие регионы для изготовления промышленной продукции.Расфасовывали товар в пачки именитых брендов. Куда шли контрабандные поставки, выяснилО масштабах теневого бизнеса говорят не только объемы производимых контрафактных сигарет, но и география доставки. Прежде чем товар покидал территорию Украины, он преодолевал расстояние в тысячу километров, проезжая почти всю страну.По данным СБУ, участники группы выращивали табак на юге Украины в Херсонской области на одной из заброшенных ферм. После сырье переправляли в соседние регионы – Одесскую и Днепропетровскую области, где на двух линиях шло подпольное производство сигарет под видом известных мировых брендов. Кстати, одна из линий работала на легальной табачной фабрике. Во время следственных действий в четырех областях Украины правоохранители обнаружили более 1,5 миллиона пачек сигарет и около 15 тонн готового к фасовке табака. По предварительной информации, ежедневно серые производители табака изготавливали до 15 000 пачек сигарет. Готовый товар переправляли в Закарпатье, на запад страны, где он складировался для последующей транспортировки в Европу.Днем ранее в Львовской области правоохранители выявили целый парк дронов – в Госпогранкомитете полагают, что беспилотные летательные аппараты самолетного и мультикоптерного типов использовались для незаконного перемещения контрафактных сигарет через границу на территорию Польши.Пограничники Украины все чаще сталкиваются с контрабандой сигарет по воздуху с помощью беспилотников. С начала года на границе были задержаны еще 12 таких аппаратов.