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Служба безопасности Украины ликвидировала масштабное производство контрабандных сигарет

03.06.2020 19:40 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

1,5 миллиона пачек сигарет и почти 15 тонн табака. Служба безопасности Украины в четырех областях ликвидировала масштабное производство контрабандных сигарет. Табак участники криминальной группировки выращивали на заброшенной ферме в Херсонской области, затем сырье переправляли в другие регионы для изготовления промышленной продукции. 

Расфасовывали товар в пачки именитых брендов. Куда шли контрабандные поставки, выяснил Владимир Королев.
О масштабах теневого бизнеса говорят не только объемы производимых контрафактных сигарет, но и география доставки. Прежде чем товар покидал территорию Украины, он преодолевал расстояние в тысячу километров, проезжая почти всю страну. 
По данным СБУ, участники группы выращивали табак на юге Украины в Херсонской области на одной из заброшенных ферм. После сырье переправляли в соседние регионы – Одесскую и Днепропетровскую области, где на двух линиях шло подпольное производство сигарет под видом известных мировых брендов. Кстати, одна из линий работала на легальной табачной фабрике. Во время следственных действий в четырех областях Украины правоохранители обнаружили более 1,5 миллиона пачек сигарет и около 15 тонн готового к фасовке табака. По предварительной информации, ежедневно серые производители табака изготавливали до 15 000 пачек сигарет. Готовый товар  переправляли в Закарпатье, на запад страны, где он складировался для последующей транспортировки в Европу. 
Днем ранее в Львовской области правоохранители выявили целый парк дронов – в Госпогранкомитете полагают, что беспилотные летательные аппараты самолетного и мультикоптерного типов использовались для незаконного перемещения контрафактных сигарет через границу  на территорию Польши.   
Пограничники Украины все чаще сталкиваются с контрабандой сигарет по воздуху с помощью беспилотников. С начала года на границе были задержаны еще 12 таких аппаратов. 

 
 
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1,5 миллиона пачек сигарет и почти 15 тонн табака. Служба безопасности Украины в четырех областях ликвидировала масштабное производство контрабандных сигарет....
 
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