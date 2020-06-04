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Образ Волка из новых серий "Ну, погоди!" опубликовали в Сети

04.06.2020 16:49 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Персонаж популярного мультфильма одет в черные короткие джинсы, белые кеды и рубашку поверх футболки.

Мультипликаторы представили более 50 вариантов. Волку нарисовали 18 разных причесок и четыре разных хвоста. В Союзмультфильме отметили, что попавший в Сеть образ Волка не окончательный.

Премьера новых серий "Ну, погоди!" должна состояться в конце лета. Всего в сезоне - 52 эпизода.


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Персонаж популярного мультфильма одет в черные короткие джинсы, белые кеды и рубашку поверх футболки. Мультипликаторы представили более 50 вариантов. Волку...
 
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