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Образ Волка из новых серий "Ну, погоди!" опубликовали в Сети
04.06.2020 16:49 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПерсонаж популярного мультфильма одет в черные короткие джинсы, белые кеды и рубашку поверх футболки.
Мультипликаторы представили более 50 вариантов. Волку нарисовали 18 разных причесок и четыре разных хвоста. В Союзмультфильме отметили, что попавший в Сеть образ Волка не окончательный.
Премьера новых серий "Ну, погоди!" должна состояться в конце лета. Всего в сезоне - 52 эпизода.
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Персонаж популярного мультфильма одет в черные короткие джинсы, белые кеды и рубашку поверх футболки. Мультипликаторы представили более 50 вариантов. Волку...
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