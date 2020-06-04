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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Образ Волка из новых серий "Ну, погоди!" опубликовали в Сети Персонаж популярного мультфильма одет в черные короткие джинсы, белые кеды и рубашку поверх футболки. Мультипликаторы представили более 50 вариантов. Волку...

Персонаж популярного мультфильма одет в черные короткие джинсы, белые кеды и рубашку поверх футболки.Мультипликаторы представили более 50 вариантов. Волку нарисовали 18 разных причесок и четыре разных хвоста. В Союзмультфильме отметили, что попавший в Сеть образ Волка не окончательный.Премьера новых серий "Ну, погоди!" должна состояться в конце лета. Всего в сезоне - 52 эпизода.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите