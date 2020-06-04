В Норвегии 600-метровый оползень смыл дома в море, момент попал на видео

Источник материала: Tut.by

В норвежской коммуне Алта мощный оползень смыл в море 8 домов. Его ширина превысила 600 метров, а высота — 150 метров. В происшествии никто не пострадал, а сам момент схождения оползня заснял один из очевидцев.