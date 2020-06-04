|
В Норвегии 600-метровый оползень смыл дома в море, момент попал на видео
04.06.2020 18:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В норвежской коммуне Алта мощный оползень смыл в море 8 домов. Его ширина превысила 600 метров, а высота — 150 метров. В происшествии никто не пострадал, а сам момент схождения оползня заснял один из очевидцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Точная причина оползня устанавливается.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)