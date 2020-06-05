Миллиардеры в США разбогатели за время пандемии более чем на 500 млрд долларов

Источник материала: Tut.by

Американские миллиардеры с 18 марта, с начала пандемии, разбогатели в совокупности более чем на $ 500 млрд. Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в докладе американской неправительственной организации Institute for Policy Studies («Институт политических исследований»), опубликованном 4 июня. В первую очередь речь идет о владельцах и основателях компаний, деятельность которых напрямую связана с онлайн-торговлей и услугами в интернете, спрос на которые резко вырос в условиях пандемии.



Джефф Безос. Фото: Reuters

Составители доклада заостряют внимание на том, что пандемия крайне негативно сказалась на благосостоянии простых американцев. Так, они приводят опубликованные ранее данные Минтруда, согласно которым число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние 11 недель превысило 42 млн.

В то же время, указывают эксперты «Института политических исследований», «совокупное состояние миллиардеров в США выросло на $ 565 млрд». По подсчетам специалистов, это на 19,15% превышает показатели, зафиксированные до начала пандемии. К настоящему моменту общая сумма средств, находящихся в распоряжении американских миллиардеров, составляет $ 3,512 трлн. Эксперты при этом особо выделяют ряд богачей, которым удалось преумножить свое состояние более чем на $ 10 млрд за без малого три месяца.

В их числе глава корпорации Amazon Джефф Безос и его бывшая супруга Маккензи Безос — они разбогатели на $ 36,2 и $ 12,6 млрд соответственно. Глава компании Facebook Марк Цукерберг улучшил свое финансовое состояние на $ 30,1 млрд, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск — на $ 14,1 млрд, основатели корпорации Google Сергей Брин и Ларри Пейдж — на $ 13,9 и $ 13,7 млрд соответственно. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс разбогател на $ 11,8 млрд, а ее бывший генеральный директор Стив Балмер — на $ 13,3 млрд. Предприниматель и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг разбогател на $ 12,1 млрд, а один из основателей фирмы спортивной одежды Nike Фил Найт — на $ 11,6 млрд.