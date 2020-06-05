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Юг Флориды в зоне наводнений, дожди привели к разливу рек
05.06.2020 09:50 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНенастье истязает и Флориду. Юг американского штата в зоне наводнений. К разливу рек привели сильные дожди, которые сопровождают молнии. По словам синоптиков, ливни не прекратятся до следующей недели. Ожидается и усиление ветра.
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Ненастье истязает и Флориду. Юг американского штата в зоне наводнений. К разливу рек привели сильные дожди, которые сопровождают молнии. По словам синоптиков,...
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