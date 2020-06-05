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В Нью-Йорке за минувшие сутки в ходе манифестаций арестовали около 300 человек
05.06.2020 12:53 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПротесты против расовой дискриминации
Масла в огонь подливают действия полицейских. Так, на севере Калифорнии офицеры застрелили 22-летнего невооруженного мужчину, который стоял на коленях с поднятыми руками. Полиция прибыла на место после звонка о грабеже
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