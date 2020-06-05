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В Нью-Йорке за минувшие сутки в ходе манифестаций арестовали около 300 человек

05.06.2020 12:53 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Протесты против расовой дискриминации не утихают в США. Из-за нестабильной ситуации территорию вокруг Белого дома оставили закрытой до 10 июня. В Нью-Йорке за минувшие сутки в ходе манифестаций арестовали около 300 человек. 

Масла в огонь подливают действия полицейских. Так, на севере Калифорнии офицеры застрелили 22-летнего невооруженного мужчину, который стоял на коленях с поднятыми руками. Полиция прибыла на место после звонка о грабеже

Дело Флойда: полицейскому ужесточили обвинение

Тем временем обвинения против полицейского, который задушил афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, стали более суровыми - теперь это непредумышленное убийство или умышленное убийство без предварительного плана.

 
 
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Протесты против расовой дискриминации не утихают в США. Из-за нестабильной ситуации территорию вокруг Белого дома оставили закрытой до 10 июня. В Нью-Йорке за...
 
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