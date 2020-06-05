Источник материала: БT

Дело Флойда: полицейскому ужесточили обвинение

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Нью-Йорке за минувшие сутки в ходе манифестаций арестовали около 300 человек Протесты против расовой дискриминации не утихают в США. Из-за нестабильной ситуации территорию вокруг Белого дома оставили закрытой до 10 июня. В Нью-Йорке за...

Протесты против расовой дискриминациив США. Из-за нестабильной ситуации территорию вокруг Белого дома оставили закрытой до 10 июня. В Нью-Йорке за минувшие сутки в ходе манифестаций арестовали около 300 человек.Масла в огонь подливают действия полицейских. Так, на севере Калифорнии офицеры застрелили 22-летнего невооруженного мужчину, который стоял на коленях с поднятыми руками. Полиция прибыла на место после звонка о грабежеТем временем обвинения против полицейского, который задушил афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, стали более суровыми - теперь это непредумышленное убийство или умышленное убийство без предварительного плана.