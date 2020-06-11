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Страны ЕС с июля начнут открывать внешние границы

11.06.2020 18:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Еврокомиссия рекомендовала государствам-членам Европейского Союза отменить внутренний пограничный контроль с 15 июня, а после 30 июня снять ограничения на поездки в ЕС из других стран. Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет РБК.


Фото: europeinsight.net

«Учитывая то, что во многих странах ситуация в сфере здравоохранения останется критической, комиссия не предлагает на данном этапе общего снятия ограничений на поездки <…>. Ограничения должны оставаться в силе для стран, где ситуация хуже, чем в ЕС», — указано в рекомендациях ЕК.

На первом этапе ЕК предлагается включить в белый список пять стран, в которых ситуация с COVID-19 лучше или не хуже, чем в самом ЕС:

  • Черногория — 24 мая власти страны объявили об излечении последнего зараженного COVID-19, всего было выявлено 324 случая заражения, девять человек умерли;
  • Албания — за последние сутки в стране выявлены 44 новых случая заражения COVID-19, общее число инфицированных — 1385, 35 умерли;
  • Босния и Герцеговина — за последние сутки выявлены 57 новых случаев заражения COVID-19, общее число — 2832, 161 человек умер;
  • Северная Македония — за последние сутки выявлены 175 новых случаев заражения COVID-19, общее число заражений — 3538, 169 человек умерли;
  • Сербия — за последние сутки выявлен 71 новый случай заражения COVID-19, общее число заражений — 12 102, 252 человека умерли.

В тот же список предлагается включить Косово.

В дальнейшем список стран, граждане которых могут совершать «необязательные поездки» в ЕС, предлагается регулярно пересматривать в соответствии с эпидемиологическими данными.

ЕК также предлагает расширить список оснований, при наличии которых в ЕС могут въезжать люди из стран, которые пока не включены в белый список. В соответствии с рекомендациями комиссии право на въезд могут получить студенты европейских вузов и другие иностранцы, въезжающие в Европу для учебы, а также высококвалифицированные работники, которые не могут выполнять свои служебные обязанности дистанционно.

 
 
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На первом этапе ЕК предлагается включить в белый список пять стран, в которых ситуация с COVID-19 лучше или не хуже, чем в самом ЕС.
 
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