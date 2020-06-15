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В отношении Навального возбудили дело о клевете из-за слов о ветеране

16.06.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет России возбудил в отношении политика Алексея Навального дело о клевете, сообщается на сайте ведомства.


Фото: Reuters

Поводом стали высказывания Навального о ветеране Великой Отечественной войны, который выступил в поддержку поправок к Конституции России.

Ролик с участием ветерана Игната Артеменко, а также хоккеиста Вячеслава Фетисова и актера Василия Ланового вышел на телеканале RT 2 июня.

Навальный, комментируя его, назвал снимавшихся в ролике людей «продажными холуями». По мнению следствия, таким образом Навальный «преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц».

«Установлено, что 2 июня 2020 года А.А. Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артеменко», — сказано в сообщении.

О каких именно сведениях идет речь, СК не уточнил. Порочит ли комментарий Навального о «продажных холуях» честь и достоинство других героев ролика, также не сообщается.

 
 
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Поводом стали высказывания Навального о ветеране Великой Отечественной войны, который выступил в поддержку поправок к Конституции России.
 
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