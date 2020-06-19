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Меркель и Лагард заявили о масштабной угрозе стабильности ЕС

20.06.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард призвали лидеров стран Евросоюза как можно скорее принять план по восстановлению экономики. Об этом они заявили на видеосаммите лидеров ЕС в пятницу, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.


Кристин Лагард. Фото: Reuters

По данным агентства, Меркель напомнила, что вызванный пандемией COVID-19 экономический и социальный кризис — самый масштабный для Европы со времен Второй мировой войны. Лидеры ЕС должны осознать серьезность ситуации и принять план восстановления экономики до конца лета, считает лидер ФРГ.

В конце мая Еврокомиссия представила план по восстановлению экономики, предполагающий выделение 750 млрд евро на помощь пострадавшим регионам в рамках нового семилетнего бюджета ЕС на 2021−2027 годы. Эти 750 млрд Еврокомиссия займет на финансовых рынках.

Погасить задолженность нужно будет до 2058 года, ответственность за это ляжет на весь союз. Из 750 млрд евро, которые предложено влить в европейскую экономику в ближайшие четыре года, 500 млрд будет предоставлено в виде грантов (субсидий), еще 250 млрд — в виде кредитов.

С учетом плана по восстановлению экономики размер бюджета ЕС составит 1,85 трлн евро — более чем на 750 млрд больше, чем бюджет объединения на текущую семилетку (2014−2021).

Для реализации плана Еврокомиссии потребуется согласие всех 27 стран ЕС.

Кому достанется помощь

Как сообщает Politico со ссылкой на документы ЕС, планируется, что Италия получит гранты на сумму 81,8 млрд евро, Испания — 77,3 млрд, Франция — 38,8 млрд, Польша — 37,7 млрд, Греция — 22,6 млрд.

Эти деньги пойдут на поддержку здравоохранения и пострадавшего от пандемии бизнеса в европейских странах, а также на инвестиции в перспективные проекты, чтобы подстегнуть рост экономики ЕС.

 
 
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Канцлер ФРГ и глава ЕЦБ призвали европейских лидеров побыстрее принять пакет помощи для восстановления экономики.
 
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