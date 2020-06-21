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Великобритания: нападение в Рединге, где убиты трое человек, классифицируется как теракт
21.06.2020 16:34 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Полиция назвала нападение с ножом в английском Рединге «террористическим инцидентом».
В результате нападения в центральном парке города, расположенного примерно в 50 км к западу от Лондона, погибли три человека, еще трое получили серьезные ранения.
На месте нападения был задержан 25-летний житель Рединга. По данным полиции, задержанный — предположительно выходец из Ливии.
Нападение произошло в субботу в 19:00 по местному времени в парке Форбери.
«Он побежал к нам»
20-летний очевидец Лоуренс Ворт рассказал Би-би-си, что находился на расстоянии около 10 метров от инцидента.
«Человек шел по тропинке напротив того места, где мы проходили мимо группы из восьми-десяти человек, потом он вдруг бросился налево и ударил ножом трех человек в первой группе», — рассказал свидетель.
«Меняя направление, он побежал к нам, а потом, когда понял, что не догонит нас, развернулся и пошел к другой группе, которая еще не поняла, что происходит. Там ему удалось нанести кому-то удар ножом», — говорит Ворт.
По сообщениям СМИ, злоумышленника обезвредил полицейский, который сбил его с ног «регбистским приемом».
Министр внутренних дел Британии Прити Пател написала в «Твиттере», что «глубоко обеспокоена» в связи с нападением.
Госминистр по делам преступности Кит Малтуз выразил глубокие соболезнования всем пострадавшим и назвал инцидент ужасным и чудовищным.
Соболезнования выразил и премьер-министр Борис Джонсон.
Местная полиция заявила, что нет никаких признаков того, что инцидент был каким-то образом связан с состоявшейся в парке Форбери несколькими часами ранее акцией протеста Black Lives Matter.
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В результате нападения в центральном парке города, расположенного примерно в 50 км к западу от Лондона, погибли три человека, еще трое получили серьезные ранения.
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