Великобритания: нападение в Рединге, где убиты трое человек, классифицируется как теракт

Источник материала: Tut.by

Полиция назвала нападение с ножом в английском Рединге «террористическим инцидентом».



Фото: Reuters

В результате нападения в центральном парке города, расположенного примерно в 50 км к западу от Лондона, погибли три человека, еще трое получили серьезные ранения.

На месте нападения был задержан 25-летний житель Рединга. По данным полиции, задержанный — предположительно выходец из Ливии.

Нападение произошло в субботу в 19:00 по местному времени в парке Форбери.

«Он побежал к нам»

20-летний очевидец Лоуренс Ворт рассказал Би-би-си, что находился на расстоянии около 10 метров от инцидента.

«Человек шел по тропинке напротив того места, где мы проходили мимо группы из восьми-десяти человек, потом он вдруг бросился налево и ударил ножом трех человек в первой группе», — рассказал свидетель.

«Меняя направление, он побежал к нам, а потом, когда понял, что не догонит нас, развернулся и пошел к другой группе, которая еще не поняла, что происходит. Там ему удалось нанести кому-то удар ножом», — говорит Ворт.

По сообщениям СМИ, злоумышленника обезвредил полицейский, который сбил его с ног «регбистским приемом».

Министр внутренних дел Британии Прити Пател написала в «Твиттере», что «глубоко обеспокоена» в связи с нападением.

Госминистр по делам преступности Кит Малтуз выразил глубокие соболезнования всем пострадавшим и назвал инцидент ужасным и чудовищным.

Соболезнования выразил и премьер-министр Борис Джонсон.

Местная полиция заявила, что нет никаких признаков того, что инцидент был каким-то образом связан с состоявшейся в парке Форбери несколькими часами ранее акцией протеста Black Lives Matter.